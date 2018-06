Rodovia Niterói-Manilha segue bloqueada após acidente

Atualizado às 15h55.

SÃO PAULO - Agentes da Autopista Fluminense, concessionária responsável pela Rodovia Niterói-Manilha, realizam, por volta das 15h30 desta sexta-feira, 11, o alinhamento da passarela que foi atingida por um caminhão durante a madrugada. Segundo a Autopista, a rodovia, que está bloqueada nos dois sentidos, será liberada no início da noite de hoje.

Um caminhão que transportava tubos de aço colidiu, às 1h10, com o pilar central de uma passarela, localiza no km 298, em Itaboraí. A colisão deslocou a travessia, deixando-a instável. O condutor ficou ferido e foi encaminhado para um hospital da região.

Por medida segurança, a rodovia foi totalmente interditada na altura do acidente, região de Aldeia da Prata. A via foi bloqueada e travessia será removida. Primeiramente, o pilar central será colocado de volta ao lugar original, para então a passarela ser retirada por dois guindastes. Por volta das 12h desta sexta, a Autopista informou que havia dois guindastes, um de 200 toneladas e outro de 100 toneladas, no local que efetuação a remoção das vigas da travessia.

Durante a madrugada e início da manhã, técnicos da concessionária e da perícia técnica estudaram maneiras de conduzir a interdição e remoção das vigas. As rampas laterais, que dão acesso à passarela, continuarão no local. A causa do acidente está sendo investigada.

Trânsito. Por volta das 15h30, o motorista enfrentava 1 km de lentidão no sentido Campos e 2 km em direção a Niterói. O desvio do fluxo de veículos está sendo feito, com o auxílio de agentes da Polícia Rodoviária, por vias paralelas.