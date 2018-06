Rodovia que liga Rio a Teresópolis fica fechada por 2 horas Em meio ao movimento de volta para casa dos turistas que viajaram para aproveitar o feriado prolongado do carnaval, a BR-116 (Rio-Teresópolis) teve o trânsito interrompido por cerca de duas horas, ontem à noite, por causa de deslizamentos de terra, provocados por chuva. A interrupção, nos dois sentidos, perdurou até 22h30, quando a passagem de veículos começou a ser retomada, ainda em meia pista. O problema começou por volta de 20h30, quando uma barreira rolou sobre a pista sentido Rio, na altura do quilômetro 90, na Serra dos Órgãos. Inicialmente, apenas uma faixa foi interditada. Com a intensificação da chuva, contudo, novos deslocamentos de terra aconteceram. Por causa disso, a CRT, concessionária que administra a via privatizada, decidiu interditar toda a estrada, por medida de segurança. Em conseqüência, formaram-se engarrafamentos considerados pequenos, nos dois sentidos.