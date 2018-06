Rodovia Régis Bittencourt é bloqueada por acidente

Às 4 horas desta segunda-feira, 1º, não havia mais congestionamento na Rodovia Régis Bittencourt em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba (PR), mas, segundo a concessionária Autopista, meia pista, no sentido Curitiba ainda estava bloqueada.

Por volta das 23h15 de domingo, 28, uma carreta transportando celulose tombou no quilômetro 61,5. A carreta ocupa somente meia faixa de rolamento, mas, como houve queda de carga, a pista só será liberada depois do término da limpeza. O congestionamento chegou a 3 quilômetros no início da madrugada.