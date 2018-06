Rodovia Rio-Santos é parcialmente liberada em Angra dos Reis

O tráfego da Rodovia Rio-Santos na altura da cidade de Angra dos Reis (RJ) foi liberado parcialmente na manhã deste domingo, 3, em esquema de siga-e-pare, informou o diretor-geral do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT), Luiz Antonio Pagot.

Pagot, no entanto, disse que o fluxo de veículos na estrada poderá ser novamente interrompido caso volte a chover no local. "Interditamos a rodovia ontem (sábado) devido à iminência de novos deslizamentos de terra. Não poderíamos correr o risco de ver acidentes nesse local", disse Pagot, que informou que as obras emergenciais na Rio-Santos em Angra dos Reis serão iniciadas na tarde deste domingo.

O diretor-geral do DNIT acompanhou as vistorias no trecho da Rodovia Rio-Santos em Angra dos Reis acompanhado do vice-governador do Rio de Janeiro, Luis Fernando Pezão, e de outras autoridades do governo estadual e da cidade.