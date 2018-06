Rodovia vai ganhar marginais Considerada a segunda estrada mais movimentada que chega a São Paulo, perdendo apenas para a Ayrton Senna, a Rodovia Raposo Tavares vai ganhar uma quinta faixa ao longo de 24 quilômetros até a Castello Branco, além de 10 quilômetros de marginais em ambos os lados do Rodoanel Mário Covas. As pistas das marginais vão ligar as cidades de Carapicuíba e Cotia, na Grande São Paulo. As obras serão feitas pela empresa que vencer a licitação para explorar pedágio nos 32 quilômetros do Trecho Oeste do Rodoanel. Na próxima semana, a situação da rodovia será discutida no 1º Fórum do Eixo Metropolitano, na Faculdade Mário Schenberg, em Cotia. A frota de veículos da região oeste cresceu cerca de 40% no período de 2002 a 2006, segundo a Fundação Seade. Passou de 383.311 para 533.267 veículos. Junto veio a ampliação da economia regional. A sub-região oeste da Grande São Paulo, segundo a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa), teve crescimento de 44% em número de novos estabelecimentos só nesta década. A Raposo tem 71,5% de seu tráfego formado por carros de passeio no trecho que chega à capital. Com mais veículos, também cresceu o número de acidentes. Dados da Polícia Rodoviária Militar mostram que a média mensal de 191,8 acidentes em 2004 passou para 235 em junho de 2007.