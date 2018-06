Rodoviárias de SP esperam 640 mil pessoas no feriado O movimento deve ser intenso nos principais terminais rodoviários da capital paulista neste feriado prolongado da Páscoa. A Socicam, que administra os terminais Tietê, Barra Funda e Jabaquara, prevê que cerca de 640 mil passageiros embarquem e desembarquem nestes terminais em razão do feriado. Segundo a Socicam, entre quinta e sexta-feira, só na capital são esperadas que 156 mil pessoas deixem a cidade por estas rodoviárias. Em tempos de crise aérea, com o receio de amargar horas nos aeroportos, ônibus extras foram reservados para os locais mais procurados e, se constatada a necessidade, mais carros estarão disponíveis. A Socicam, entretanto, não afirma esperar aumento no movimento por conta da crise aérea. Até o momento, as cidades mais procuradas nestes terminais para este feriado são: Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília e interior de São Paulo. Para quem pretende deixar a cidade através dos terminais, a Socicam recomenda que as pessoas adquiram suas passagens antecipadamente e cheguem com 30 minutos de antecedência.