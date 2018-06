Rodovias federais de SC ainda apresentam interdição

SÃO PAULO - Algumas rodovias federais que cruzam Santa Catarina ainda apresentavam na manhã deste domingo, 11, pontos de interdição provocados pelas chuvas dos últimos dias, segundo boletim da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O trânsito estava interditado no km 134,5 da Rodovia BR-470, em Lontras, próximo ao Posto da PRF de Rio do Sul, e Agronômica nos kms 149,7 - trevo de Laurentino, e km 153 - localidade de Mosquitinho, devido à água sobre a pista. Já no trecho da mesma rodovia, entre a BR-101 até Rio do Sul, o tráfego estava liberado precariamente. Em alguns pontos da via ainda existe pequena lâmina de água sobre a pista.

Na Rodovia BR-280, em Corupá, nos kms 93 a 94, o trânsito estava interditado, devido à queda de barreira. A liberação da via está prevista para segunda-feira, 12.

Na BR-116, em Lages, no km 249, o trânsito estava fluindo alternadamente entre os sentidos, devido a problemas na pista. Já as rodovias BR-101 e BR-282 estavam com trânsito sem interrupções em toda a sua extensão.