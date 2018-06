Rodovias federais do Rio registram 13 mortes no feriado

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 218 acidentes com 13 mortes nas rodovias federais do Rio de Janeiro. Balanço divulgado nesta quarta-feira aponta que esse índice é maior se comparado ao mesmo período do ano passado, que teve um dia a menos, quando foram registrados 190 acidentes e 6 mortes. Apenas o número de feridos caiu: passou de 99 no ano passado para 90 este ano.

O órgão atribuiu o aumento do total de acidentes à grande quantidade de carros durante a saída para o feriado. Todos os corredores viários ficaram congestionados entre as 17 horas e as 21 horas na sexta-feira.

Cerca de oito mil veículos foram abordados e fiscalizados. No total, a PRF multou cerca de nove mil motoristas por infrações diversas de trânsito, sendo sete mil por excesso de velocidade. No ano passado, cinco mil condutores haviam sido multados, sendo 1,1 mil registros por trafegar acima da velocidade permitida.

A quantidade de motoristas flagrados por dirigir embriagados ao volante dobrou. A PRF flagrou este ano 14 motoristas embriagados.