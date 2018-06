Rodovias federais do Sudeste registram 25 mortes no feriado

Vinte e cinco pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais durante o feriado prolongado de Finados, segundo balanços da Polícia Rodoviária Federal (PRF) dos respectivos Estados divulgados nesta terça-feira, 3. Os dados são referentes à Operação Finados, que compreende o período entre meia noite de sexta, 30, à meia noite de segunda, 2.

O maior índice de mortes foi registrado em Minas Gerais. Quinze pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais do Estado. Durante a Operação Finados, foram registrados 253 acidentes, que provocaram ferimentos em 145 pessoas e causaram a morte de outras 15 pessoas, de acordo com o balanço da PRF. Já o Rio contabilizou 178 acidentes, em que 76 usuários ficaram feridos e seis morreram, durante a Operação Finados.

Nas rodovias federais que cortam o Estado de São Paulo, duas pessoas morreram. Durante a Operação Finados, foram registrados 130 acidentes com 51 feridos. Em comparação ao feriado de 12 de outubro, este foi menos violento. Naqueles quatro dias houve 169 acidentes, com 79 feridos e seis mortos. Dez pessoas foram detidas por embriaguez ao volante, contra 13 naquele feriado.

A primeira morte deste feriado em São Paulo foi um atropelamento que ocorreu no sábado, na rodovia Régis Bittencourt, em Embu, por volta das 6 horas. Um homem de 33 anos tentava atravessar a pista quando foi atropelado.

A outra morte ocorreu em São José do Rio Preto, por volta das 5 horas da segunda-feira. Um colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão matou o motorista do veículo menor, um homem de 21 anos. Segundo informações colhidas no local do acidente, o caminhão invadiu a mão contrária da pista, chocando-se de frente.

No Espírito Santo, duas pessoas morreram e 18 ficaram feridas nos 57 acidentes registrados nas rodovias federais do Estado. De acordo com a polícia, apesar das fortes chuvas que castigaram a região ao longo do feriado, os números mostram uma redução de 23% no número de acidentes, 45% no de feridos e 50% no número de mortes, em comparação com o feriado de Nossa Senhora Aparecida deste ano, já que em 2008 o feriado de Finados caiu em um domingo.