Rodovias paulistas apresentam boas condições de tráfego O motorista que retornava pelas rodovias que dão acesso à capital paulista neste fim de semana prolongado pelo feriado de aniversário de São Paulo e véspera do retorno às aulas encontrava boas condições de tráfego até o início da noite deste domingo,28. A exceção fica por conta da Rodovia Dutra, onde havia congestionamento provocado pelo excesso de veículos. Por volta das 19 horas, o motorista que voltava do litoral encontrava tráfego intenso, mas fluindo bem pelo Sistema Anchieta-Imigrantes. Um dos pontos de lentidão estava na altura do quilômetro 70 da Rodovia dos Imigrantes, na região da ponte do Mar Pequeno, ainda na Praia Grande. A descida ocorre pela pista sul da Anchieta, com tráfego normal. Conforme informações da concessionária Ecovias, cerca de 320 veículos desceram ao litoral desde a última quarta-feira. Apenas 60 mil veículos ainda não retornaram. Já os motoristas que voltam do litoral norte encontravam tráfego carregado na rodovia dos Tamoios e Mogi-Bertioga, mas sem paradas. Nas rodovias Fernão Dias e Régis Bittencourt, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não registrava problemas. No sistema Castelo Branco - Raposo Tavares, que liga a capital ao interior, o trânsito era normal, inclusive na região de Osasco, que costuma ficar congestionada nos fins de semana. Conforme a concessionária Viaoeste, o trânsito estava até abaixo do normal para o horário. Uma das explicações para o tráfego tranqüilo pode ser o retorno antecipado do paulistano. Mesmo assim, a Viaoeste mantém a recomendação para que o motorista só transite pelas rodovias após as 23 horas. Nas rodovias Anhangüera-Bandeirantes também era normal o tráfego de veículos. A concessionária Autoban alerta, no entanto, que o motorista deve redobrar a atenção na região de Limeira, onde chove forte. Nas demais áreas da rodovia o tempo é apenas nublado. Na Rodovia Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, um acidente na região de Guarulhos deixa o tráfego lento entre os quilômetros 220 e 222, no sentido São Paulo, na via marginal. Quem chega a São Paulo também encontra congestionamento na altura dos km 202 e 208 da Dutra. Conforme a concessionária NovaDutra, o motivo é o excesso de veículos. Rio-Santos Uma pessoa morreu e quatro ficaram levemente feridas em um acidente por volta das 8h30 da manhã deste domingo, na Rodovia Rio-Santos. A colisão ocorreu na pista sentido Bertioga, na altura do km 212, e não houve reflexo no trânsito, devido ao horário. De acordo com informações do posto da Polícia Rodoviária Estadual, o motorista Gilberto Vaz, de 43 anos, que dirigia um Fusca, perdeu o controle do veículo e invadiu a pista oposta, batendo de frente com um Fiat Tipo. Gilberto não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia informou que os quatro feridos foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Bertioga.