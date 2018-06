Rodovias são só parte do problema, diz expert As estradas representam muitas vezes somente o ''''ponto de abordagem'''' da exploração sexual de crianças e adolescentes. É o que diz Joana Vargas, pesquisadora do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública (Crisp), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Segundo ela, a prostituição de menores depende do contexto socioeconômico da região. Joana coordenou um programa de combate à violência sexual infanto-juvenil em Minas. Ela citou o caso de duas cidades em que outros fatores influem na exploração sexual. Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, são as festas agropecuárias, e em Teófilo Otoni, no leste do Estado, as exposições de pedras semipreciosas. ''''Em Teófilo Otoni e Itaobim (também na região leste), verificou-se muito o fenômeno da estrada como um fator de risco importante'''', disse a pesquisadora. As duas cidades são cortadas pela BR-116. De acordo com Joana, os pontos ao longo da rodovia servem, muitas vezes, para abastecer outros locais de prostituição infantil. Ela também destacou a relação entre a exploração sexual e o tráfico de drogas. ''''Essas coisas costumam caminhar juntas.''''