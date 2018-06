Rodovias têm trechos interditados no sul de Minas Gerais A Polícia Rodoviária Federal de Caxambu, em Minas Gerais, alertou os motoristas que vão seguir pelo sul do Estado pela BR-267, sentido Juiz de Fora, já que dois trechos da rodovia estão interditados devido às chuvas. Na altura do km 121, trecho de Juiz de Fora-Caxambu, uma queda de barreira, às 23h30 de terça-feira, interditou totalmente a via. O mesmo aconteceu no km 87,9, no trecho Juiz de Fora-Leopoldina, que teve outra queda de barreira por volta da 1h30 desta madrugada. A rodovia BR-356 também foi interditada na manhã desta terça-feira, por volta das 7 horas, na altura km 270, em Muriaé. A água de um rio invadiu a pista, impossibilitando o tráfego de veículos.