Romário, Salgueiro, acredita no Hexa na Copa O atacante do Vasco da Gama Romário está confiante na conquista do hexa-campeonato pela seleção brasileira, segundo declarou no camarote na Nova Schin, no sambódromo do Rio. Para Romário, o atual futebol brasileiro está muito bem. Romário, cuja escola do coração é o Salgueiro - que abriu o desfile no domingo - revelou que o que mais gosta na Sapucaí ?é a mulherada bonita?. Ele disse que não acompanhou sua escola favorita porque estava em Búzios, de onde só retornou nesta segunda.