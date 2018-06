Romeiros perdidos na mata são localizados Dois homens se perderam na sexta-feira na Serra da Mantiqueira, região de Guaratinguetá. João Donizete da Silva, de 53 anos, e Antônio Mendes, de 56 anos, saíram da Fazenda Boa Esperança, em Venceslau Braz (MG), e seguiram por uma trilha de romeiros em direção ao Santuário de Aparecida (SP). Sem rumo certo, acionaram os bombeiros, via celular, que iniciaram buscas. No final da tarde de ontem, morador de Guaratingueta informou aos bombeiros que havia localizado os dois. À noite, as equipes aguardavam o retorno do grupo.