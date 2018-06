Romeno é preso com cocaína no aeroporto de Fortaleza

SÃO PAULO - A Polícia Federal prendeu em flagrante no sábado, 3, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, no Ceará, um romeno, de 23 anos de idade, transportando 3,9 quilos de cocaína.

A prisão ocorreu quando os policiais federais, durante fiscalização, suspeitaram de duas malas que foram submetidas aos raios-x. Durante vistoria, foi observada a presença da droga no forro das malas.

O romeno afirmou que veio ao Brasil em fevereiro receber as malas na cidade de Manaus, no Amazonas, e as levaria para Lisboa, em Portugal, porém não sabia da existência da droga no seu interior.

O preso foi indiciado por tráfico internacional de drogas, com pena máxima de 15 anos de prisão e encontra-se na carceragem da Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará.