Rompimento após 24 anos Tasso Jereissati e os irmãos Ciro Gomes e Cid Gomes foram aliados no Ceará durante 24 anos. O rompimento ocorreu em abril deste ano depois que o governador recusou-se a fechar aliança, mesmo que informal, com os tucanos, preferindo aliar-se com o PT comandado pela prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins. Tasso decidiu então lançar Marcos Cals na disputa contra Cid. Na época, o tucano disse a aliados que passava por "uma grande decepção" com os Gomes.