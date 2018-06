Rompimento de adutora interdita avenida em Porto Alegre

SÃO PAULO - Uma adutora de 400mm rompeu na manhã desta segunda-feira, 9, em Porto Alegre, capital gaúcha. A ocorrência provocou alagamento e interdição de parte da Avenida Bento Gonçalves.

Por causa do conserto, foi necessário suspender o abastecimento de água em parte dos bairro Santo Antônio e Partenon, de acordo com informações do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

A expectativa do órgão é que o abastecimento seja normalizado na madrugada desta terça-feira, 10. Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a via permanecia interditada por volta das 19h.

No sentido bairro, o corredor de ônibus estava alagado e o tráfego estava liberado apenas para veículos comuns. No sentido centro, o corredor de ônibus era transitável e as demais vias permaneciam interditadas.