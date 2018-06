Rompimento de adutora inunda casas em Sorocaba-SP

SOROCABA - O rompimento de uma adutora do serviço municipal de abastecimento causou inundação e danos em pelo menos três residências no bairro Parada do Alto, na zona leste de Sorocaba, no domingo, 1. As casas são vizinhas do reservatório do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), que abastece a região. A adutora de ferro rompeu na entrada do reservatório, que fica sobre o ponto mais elevado do bairro. A água desceu o barranco arrastando terra, lixo e mato. Muros e portas das residências não resistiram à força da enxurrada.

O mecânico Domingos de Camargo, de 59 anos, foi encoberto pela água, que atingiu mais de um metro de altura no interior do imóvel. Ele conseguiu abrir a porta e sair, mas hoje, 2, continuava alojado na casa de familiares.

Camargo perdeu móveis, eletrodomésticos e alimentos, e a estrutura da casa sofreu avarias. Os moradores contam que, em 2008, já ocorrera problema semelhante, mas até agora não foram ressarcidos dos prejuízos. Eles pretendem entrar na Justiça com ações de reparação de danos contra a prefeitura. O SAAE informou que as famílias atingidas estão recebendo assistência. A adutora já foi reparada e o abastecimento da região normalizado. A Defesa Civil interditou parcialmente um dos imóveis.