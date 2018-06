Rompimento de tubulação deixa quase 100 mil sem água no PR

O rompimento de uma tubulação na unidade de Captação de Água do Ribeirão dos Apertados deixou a cidade de Arapongas, na região norte do Paraná, sem água desde a tarde de domingo. De acordo com a Companhia de Saneamento do Estado (Sanepar), o abastecimento deve voltar ao normal a partir das 18 horas desta segunda-feira, 6, e cerca de 99 mil pessoas estão sem água. Segundo a companhia, caminhões-pipa atendem hospitais, escolas, clínicas, asilos e creches para que os serviços não deixem de funcionar e a população seja mais prejudicada. A Sanepar informou que, por conta de complicações mecânicas, o fornecimento de água não pôde ser restabelecido nesta madrugada, como estava previsto. A distribuição de água deve ser totalmente normalizada apenas na madrugada desta terça-feira, 7, segundo a Sanepar. A estimativa é que 99 mil habitantes da cidade devam estar sem água. Segundo dados do IBGE deste ano, o município tem aproximadamente 100 mil habitantes.