Rompimento de tubulação na Braskem deixa cinco feridos em Maceió

SÃO PAULO - Cinco pessoas ficaram feridas com o rompimento de uma tubulação na Unidade de Cloro Soda da Braskem, na região do Pontal da Barra, em Maceió, Alagoas, na madrugada desta segunda-feira, 23. No último sábado, houve um vazamento de cloro gasoso na mesma unidade.

Veja também:

Vazamento em fábrica da Braskem intoxica moradores em Maceió

Segundo a empresa, o acidente aconteceu às 3h50. No horário, a produção estava paralisada e não houve vazamento de cloro. Em razão do problema, o sistema de produção da unidade está parado.

Após o rompimento da tubulação, a equipe de pronto atendimento da Braskem removeu as vítimas para o Hospital Geral do Estado (HGE). Um deles foi liberado, mas os outros quatro continuam internados. Segundo a Secretária de Saúde de Alagoas, duas vítimas estão internadas em estado grave no HGE. No mesmo hospital, outro ferido, de 28 anos, continua internado, mas seu estado de saúde é estável. O quinto ferido foi transferido do HGE para um hospital particular e não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.

Em nota, a companhia disse que a Braskem e a Mills (empresa prestadora de serviços) "estão prestando toda assistência necessária às famílias, bem como realizando acompanhamento para garantir os devidos cuidados médicos aos trabalhadores".