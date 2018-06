Roraima ainda não recebeu verba federal, diz governo do Estado

SÃO PAULO - O governo de Roraima afirmou que o Estado ainda não recebeu os R$ 15 milhões liberados pelo Ministério da Integração para ajudar as vítimas das chuvas. A verba foi anunciada na semana passada, após o Estado declarar situação de calamidade pública.

Segundo a assessoria de imprensa do governo, R$ 5 milhões serão destinados para garantir assistência à população afetada, especialmente os desabrigados, com relação a medicamentos e alimentos. Os outros R$ 10 milhões serão usados para os reparos de infraestrutura necessários.

Até o momento, Roraima já conta 894 desabrigados (pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos) e 1.116 desalojados (aquelas que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares). A Força Aérea Brasileira já levou mais de 38 toneladas de alimentos para o Estado e ajuda na distribuição nos municípios de Iramutã, Normandia e Caracaraí.

Com a diminuição das chuvas na região, o nível do Rio Branco continua caindo e hoje chegou a 8,78 metros acima do nível normal, após ter superado a marca de 10 metros.