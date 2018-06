Rosas de Ouro expõe fantasias no hotel Hilton em SP

A Sociedade Rosas de Ouro foi convidada a expor suas fantasias do próximo carnaval pelo período de três meses no hotel Hilton de São Paulo. A marchand e curadora de arte Sandra Setti, em conjunto ao carnavalesco Jorge Freitas, fazem um trabalho inusitado na nova sede do hotel, localizada no Centro Empresarial Nações Unidas. O coquetel de lançamento ocorreu em 15 de janeiro. "A Rosas de Ouro sempre surpreende o público e, desta vez, não será diferente", comenta Angelina Basílio, presidente da Escola. O enredo 'Rosaessência - o eterno aroma' narrará a história do perfume.