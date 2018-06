Rosas de Ouro faz bom desfile e entra na disputa pelo título

SÃO PAULO - Uma das escolas mais tradicionais do carnaval paulistano, a Rosas de Ouro despertou as memórias olfativas do público presente no desfile na madrugada deste sábado, no Sambódromo do Anhembi. O capricho deve garantir pontos à escola, que veio com fantasias e carros alegóricos muito bem acabados. A agremiação fez uma das apresentações mais bonitas e empolgantes da noite e certamente brigará pelo título. <br><br> <img src=/ext/selos/icone_forum.gif alt="forum" border=0> <a href=javascript:void(0); onclick=javascript:window.open("http://www5.estadao.com.br/enquete/saopaulo/index.htm","melhores","scrollbars=yes,menu=0,tollbar=0,directories=0,resizable=0,width=430,height=600");><b> Qual escola será campeã em SP?</b></font></a> <br><br> Com o samba-enredo 'Rosaessência - O Eterno Aroma', a escola fundada na Brasilândia, na zona norte da cidade, contou o lugar que as diferentes fragrâncias tiveram na história e, numa jogada de marketing, lançou uma marca de perfume em pleno desfile. Tudo para tentar quebrar o jejum de 13 anos sem título no carnaval paulista. A Rosas de Ouro foi a sexta colocada no ano passado, graças a problemas na evolução. <br><br> A fragrância foi criada pela Symrise, empresa especializada no desenvolvimento de produtos químicos para as indústrias de higiene, limpeza, alimentos e bebidas. Esta não foi a primeira vez que a escola usa um efeito olfativo no desfile. Em 1978, quando era destaque de chão, a escola usou um spray para espirrar perfume pela avenida durante o desfile. Mas as semelhanças param por aí: nem a fragrância era exclusiva, nem o perfume era tão essencial para a apresentação quanto em 2008. <br><br> Este ano, a história do perfume foi contada com a participação de 3.800 componentes, divididos em 24 alas e quatro setores. O primeiro setor falou sobre a Idade Antiga e a paixão dos romanos pelo perfume. A primeira alegoria da escola retratou a Paixão de Cristo. O segundo carro alegórico homenageou as rosas do Império Romano. A agremiação também contou a proibição das fragrâncias na Idade Média, o uso dos frascos pelos alquimistas, fez uma referência a Napoleão, que amava os perfumes, e à Família Real, que trouxe as fragrâncias de Portugal para o Brasil. <br><br> Um dos destaques da agremiação foi a atriz e modelo Ellen Roche, rainha da Bateria. Outros destaques são a Miss Brasil Mundo, Regiane Andrade, no papel de Cleópatra, e a drag queen Salete Campari encenando Carlota Joaquina, a esposa do rei de Portugal, D. João VI, na época do Brasil colônia. A missão de animar a passagem dos 3.800 integrantes pela avenida foi de Darlan Alves Carneiro, puxador da Rosas de Ouro há quatro anos.