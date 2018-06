Roseana se vale de Lula para reagir a ataques

Líder nas pesquisas, a governadora e candidata à reeleição, Roseana Sarney (PMDB), foi o alvo dos dois principais rivais no debate da Rede Globo. Tanto Flávio Dino, do PC do B, como o ex-governador Jackson Lago, do PDT, tentam levar a eleição no Maranhão para o segundo turno.

Em reação às acusações de que seu grupo político, que comanda há décadas o Maranhão, não fez nada pelo Estado, Roseana se valeu do presidente Lula. "Há dez anos não tínhamos o Lula como presidente." E renegou a antiga parceria com o ex-presidente FHC. O debate, entre 5 candidatos, foi morno. Saulo Arcangeli (PSOL) Marcos Silva (PSTU) atacaram todos os candidatos.