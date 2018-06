Rosinha adia carnaval em Campos por causa da chuva Por causa das chuvas, a prefeita de Campos, Rosinha Matheus (PMDB), adiou para março o carnaval oficial da cidade. Evangélica, a ex-governadora do Rio alegou que a realização da festa seria um desrespeito às cerca de 10 mil pessoas que continuam desalojadas e abrigadas nas escolas públicas. Pelo mesmo motivo, o início das aulas foi adiado para o mês que vem. Segundo o secretário municipal de Defesa Civil, Henrique Cordeiro, a cidade continua em estado de alerta. Pelo menos três municípios, Paraíba do Sul, Três Rios e Sapucaia, decretaram estado de emergência. De acordo com o último balanço da Defesa Civil Estadual, o mau tempo deixou 3.620 desalojados e 1.336 desabrigados no Estado. No sábado, o governador Sérgio Cabral esteve em Itaperuna, no norte fluminense, para anunciar a liberação de R$ 200 milhões para a recuperação dos canais da Baixada Campista. Na capital paulista, uma chuva moderada ontem ao longo de toda a noite deixou 11 pontos de alagamento - todos transitáveis - e provocou o desabamento de uma casa na Freguesia do Ó, zona norte. Segundo a Defesa Civil Municipal, não houve vítimas. Também foram registradas cinco quedas de árvores. MORTE O organizador de rodeios Jaime Ricci Júnior morreu ao cair com o veículo em uma cratera em Fernando Prestes, anteontem. A galeria sob a estrada vicinal (SP-310) entupiu e causou o transbordamento do córrego ao lado da estrada, que culminou no desmoronamento.