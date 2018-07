Rosinha admite que Exército pode voltar às ruas do Rio O Exército poderá voltar às ruas do Rio para garantir a segurança da população, a exemplo do que ocorreu no carnaval, disse hoje a governadora Rosinha Matheus. Ela afirmou que não foi informada oficialmente sobre a possível volta das tropas federais pelo ministro da Justiça Marcio Thomaz Bastos, mas não consideraria essa medida uma tentativa de intervenção no Estado. Hoje à tarde, Rosinha se encontra com Thomaz Bastos para tratar da liberação da verba de R$ 40 milhões para o reaparelhamento das polícias estaduais. Sobre a declaração do secretário de Segurança Pública, Anthony Garotinho, de que a situação no Rio é de descontrole diante da violência, ela explicou que o que ele queria dizer era que a desordem não é por parte do governo, e sim dos criminosos. Veja o especial: