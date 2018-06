Rosinha discute violência com arcebispo do Rio Em reunião com a governadora Rosinha Garotinho na manhã de hoje, o arcebispo do Rio, dom Eusébio Scheid, destacou a importância dos projetos sociais no combate à violência e pediu que o governo não permita "a ingerência de uma ou outra religião" no repasse de verbas destinadas à área social. Segundo ele, o Cheque-cidadão, programa de renda-mínima estadual, estaria sendo distribuído prioritariamente por instituições evangélicas, credo de Rosinha. O encontro, realizado no Palácio Guanabara, foi o primeiro do bispado do Rio com o governo do Estado.