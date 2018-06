Rosinha Garotinho tem mandato cassado pelo TRE e punição é estendida ao marido Atual prefeita da cidade de Campos dos Goytacazes, a ex-governadora do Rio de Janeiro Rosinha Garotinho (PMDB) teve seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), acusada de abuso de poder econômico durante a campanha nas eleições de 2008. Ela também ficou inelegível por três anos. A punição foi estendida ao marido de Rosinha, o pré-candidato do PR ao governo estadual, Anthony Garotinho (foto). O TRE-RJ julgou que a prefeita de Campos foi beneficiada pelas práticas panfletárias da rádio e do jornal O Diário - que teve três dos seus comunicadores também punidos. Como Rosinha obteve mais de 50% dos votos, o tribunal convocou novas eleições para o município. A decisão ainda pode ser revertida em recurso com efeito suspensivo ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Por meio de sua assessoria de imprensa, Garotinho informou que ainda está analisando a decisão do TRE e avaliando com seus advogados como deverá apresentar recurso ao TSE. A assessoria da Prefeitura de Campos dos Goytacazes informou que a prefeita Rosinha ainda não se manifestou sobre o caso.