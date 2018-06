Rosinha reassume na Prefeitura de Campos Sete meses após ter sido afastada da Prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) por determinação da Justiça Eleitoral, a ex-governadora Rosinha Garotinho (PMDB) foi reconduzida ao cargo ontem. Por decisão do ministro Marcelo Ribeiro, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o vice-prefeito Francisco Oliveira (PT) também reassumiu o cargo. O ministro determinou a suspensão da nova eleição, marcada para 6 de fevereiro, até que seja julgado um novo recurso. A ex-governadora - mulher do deputado federal eleito Anthony Garotinho - se elegeu em 2008 e foi afastada da prefeitura por abuso de poder econômico.