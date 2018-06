Rossi abre 55 vagas de estágio para estudantes de engenharia

A empresa incorporadora e construtora Rossi anunciou que, ainda este mês, dará início ao "Programa de Estágio Rossi", que consiste na abertura de vagas para 55 universitários que cursam engenharia. Com duração de 24 meses, o programa engloba carga horária de 3.114 horas e o estagiário deverá passar pelas seguintes áreas: Obras, Planejamento, Orçamento, Gestão de Pessoas, Incorporação, Suprimentos, Relacionamento com Clientes, Finanças, Jurídico Imobiliário, Arquitetura, Marketing de Produto e Marketing Institucional. Ao todo serão 26 no estado de São Paulo, 14 no Rio de Janeiro, nove no Rio Grande do Sul, quatro no Nordeste e duas em Minas Gerais. Para concorrer, o candidato deve cursar uma das universidades descritas no ranking do ENADE - Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. São elas: São Paulo: USP - Universidade São Paulo; FEI - Fundação Educacional Inaciana; FAAP - Fundação Armando Álvares Penteado; MACKENZIE - Universidade Presbiteriana Mackenzie; IMT - Instituto Mauá de Tecnologia; UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos; UNISANTA - Universidade Santa Cecília de Santos; UNISANTOS - Universidade Católica de Santos; UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas; PUC - Pontifícia Universidade Católica de Campinas; CUML - Centro Universitário Moura Lacerda. Rio de Janeiro: UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro; UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; UGF - Universidade Gama Filho; UFF - Universidade Federal Fluminense; USU - Universidade Santa Úrsula. Rio Grande do Sul: UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul; PUCRS - Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul. Nordeste: UNIFOR - Universidade de Fortaleza; UFPE - Universidade Federal de Pernambuco; UPE - Universidade de Pernambuco; UFBA - Universidade Federal da Bahia; UCSAL - Universidade Católica de Salvador. Minas Gerais: UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais; UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora; FUMEC - Fundação Mineira de Educação e Cultura. Espírito Santo: UFES - Universidade Federal do Espírito Santo. Os interessados devem enviar curriculum para o e-mail selecao@rossiresidencial.com.br durante o mês de janeiro. A bolsa auxílio será de R$ 1.125,00 para os estudantes do 4° ano e de R$ 1.400,00 para os do 5° ano. A empresa ainda oferece benefícios como vale refeição e transporte, 13° salário, convênio médico e plano odontológico.