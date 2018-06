Rottweiler mata menina de sete anos em Porto Alegre

Um cão da raça rottweiler matou a menina Paula Daiana Sartori Rocha, de sete anos, numa chácara do município de Dois Irmãos, a 60 quilômetros de Porto Alegre, nesta segunda-feira. O animal escapou do canil onde vivia e atacou a criança, filha dos caseiros do sítio, que brincava no pátio. Na tentativa de evitar a tragédia, o dono do terreno, um advogado residente em Porto Alegre, abateu o rottweiler a tiros. Mas Paula não resistiu aos ferimentos provocados por mordidas no pescoço e no tórax e morreu em seguida. Os pais da garota não estavam no local. Haviam saído para fazer compras de Natal. A polícia de Novo Hamburgo vai investigar se houve negligência dos responsáveis pelo cão.