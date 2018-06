Roubados R$ 17 mil de casa em Campos Dezessete mil reais foram levados de mansão de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. De acordo com a Polícia Civil, dois homens armados e encapuzados invadiram a residência, no Bairro Vila Guiomar, região central. Por volta das 7h30, os ladrões pularam o muro, bateram na porta e renderam o casal de idosos que reside no local. Não houve feridos. Para a polícia, os assaltantes conheciam sua rotina.