Roubo de cabos prejudica circulação de trens no ramal Saracuruna, no Rio

SÃO PAULO - A circulação de trens no ramal Saracuruna continuava prejudicada nesta quinta-feira, 14, às 10h30. Às 5 horas, uma composição que fazia o trajeto Saracuruna-Central do Brasil apresentou problema operacional na estação de Parada de Lucas. Segundo a concessionária SuperVia, o serviço foi afetada por causa do furto de 60 metros de cabos nas proximidades da estação Parada de Lucas.

Uma das linhas voltou a circular às 8h10 com intervalos irregulares entre as estações Penha e Vila Inhomirim. Antes, o trajeto estava totalmente interrompido em 16 estações. Técnicos da empresa continuam no local para fazer os reparos necessários.

Segundo a concessionária, os trens entre Penha e Central do Brasil e nos demais ramais circulam com intervalos regulares.

Texto atualizado às 10h57