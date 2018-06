Roubo de cabos prejudica usuários de rodovia paulista Os 42 call boxes, os telefones de emergência, localizados entre os quilômetros 261 e 248 da Rodovia Cônego Domenico Rangoni, no litoral sul do Estado, e nos 8 quilômetros do acesso ao Guarujá, estão sem comunicação devido ao furto de cabos metálicos que interligam os telefones ao Centro de Controle Operacional da concessionária Ecovias. Os técnicos da empresa estão trabalhando para restabelecer a comunicação. Anchieta O tráfego está lento na chegada a Capital pela via Anchieta, entre os quilômetros 10 e 14, devido ao excesso de veículos. O Sistema Anchieta-Imigrantes está operando normalmente no esquema 5X5. A descida é feita pela pista sul da Via Anchieta e pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Para o retorno à Capital, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.