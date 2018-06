Roubo de moto termina com feridos na Via Dutra

O roubo de uma moto terminou com um dos ladrões e a vítima feridos, no início da madrugada desta segunda-feira, 8, na Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Em sua Honda CB300R, Alexandre Souza Magalhães, de 39 anos, foi abordado por dois bandidos, que ocupavam uma Honda Hornet CB600F, na Rua Luiz Rodrigues de Freitas, próximo ao Motel Palmas de Mallorca, no bairro Porto da Igreja, ao lado do quilômetro 222,5 da rodovia.

Antes de fugirem com a moto de Alexandre, os criminosos passaram com o veículo sobre uma das pernas da vítima. Policiais militares da 1ª Companhia do 15º Batalhão foram acionados e, ao saberem que as duas motos haviam entrado na rodovia, começaram a caçá-las.

Um quilômetro depois, no quilômetro 221,5, os policiais perceberam que havia ocorrido um acidente de moto. O veículo era o mesmo roubado minutos antes. Caído na rodovia, baleado na cabeça, braço e panturrilha, e com uma arma ao lado, estava Kleber Gomes Dulcídio, de 23 anos, que seria um dos ladrões.

A vítima, com fratura em uma das pernas, e o assaltante, em estado grave, foram encaminhados para o Hospital Geral de Guarulhos (HGG). Até as 3h30, o outro ladrão não havia sido localizado. Não se sabe ainda em que circunstância Kleber foi baleado. A Polícia Militar afirma que não trocou tiros com ninguém e que apenas encontrou o rapaz caído e baleado na rodovia quando uma das viaturas procurava pelas motos envolvidas no roubo.