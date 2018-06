Roupa do dia é o 4º maior gasto da comemoração "Hoje o mercado de casamento foi globalizado", diz Vera Simão, organizadora da Casar, maior feira do setor. "E como o casamento ganhou ares de evento, há ainda mais possibilidades para se realizar uma celebração diferente." Além do mercado internacional, o leque de opções no Brasil também aumentou. Nos últimos sete anos, o setor aumentou 400%. "Houve um salto maior por causa da crise financeira", diz Vera. "Muitas empresas de eventos migraram para o setor de casamento, porque é uma área que continua próspera."