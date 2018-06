RS destina R$ 15 milhões para obras emergenciais em estradas

O governo do Rio Grande do Sul irá aplicar R$ 15 milhões em obras emergenciais em estradas danificadas pelas fortes chuvas que atingiram o Estado este mês. Os recursos sairão do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). Além desta verba, a governadora Yeda Crusius (PSDB) liberou R$ 5 milhões para reassentar moradores de áreas de risco e R$ 5 milhões para despesas de custeio.

Os recursos serão transferidos para municípios que decretaram situação de emergência nos últimos meses, conforme o governo. Uma comitiva do Estado entregará na terça-feira, 18, relatório à Casa Civil, em Brasília, sobre as perdas registradas na área agrícola em decorrência das chuvas.