RS deve ter chuva intensa nesta semana, diz Climatempo

A semana deve ser de chuva intensa no Rio Grande do Sul. O Estado tem 11 cidades em situação de emergência e estradas bloqueadas por causa das chuvas. A previsão é de temporais com rajadas de vento e descargas elétricas, segundo previsão da Climatempo.

Veja também:

RS tem 11 cidades em emergência e 6 estradas bloqueadas

No domingo, 13, uma frente fria se afasta em direção a São Paulo, mas já a partir de quarta-feira, 16, um sistema de baixa pressão, que se formará entre o Paraguai e a Argentina, avança para o Brasil e irá provocar muitas pancadas de chuva na Região Sul.

Entre a quarta e a sexta-feira, 18, a chuva intensa deve atingir todo o Estado, o centro-oeste e o sul de Santa Catarina e o sul e o sudoeste do Paraná.