RS e SC registram temperaturas abaixo de 0ºC nesta quinta

São Paulo, 7 - Mesmo sem a ocorrência de neve, prevista para a madrugada desta quinta-feira, 7, algumas cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina registraram temperaturas abaixo de zero, segundo confirmou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciran).

A marca mais baixa aconteceu na cidade gaúcha de São José dos Ausentes, na Região dos Aparados da Serra, que registrou -5,5ºC durante a madrugada. Em Cambará do Sul, também no Rio Grande do Sul, os termômetros marcaram -4,2ºC. Já em Porto Alegre, foram registrados 2,2ºC.

Uma massa de ar frio e seco de origem polar, manteve a madrugada desta quinta-feira com temperaturas muito baixas em toda Santa Catarina, segundo o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciran). Houve o registro de geada de intensidade moderada a forte na região do oeste ao Planalto, com geada em áreas do vale do Itajaí e Litoral.

Segundo o Ciran, algumas cidades do Planalto Sul registraram a marca abaixo de 0ºC. A mais baixa aconteceu em Urupema, com -4,6ºC. São Joaquim registrou -3,2ºC, Bom Jardim da Serra teve a marca de -2,5ºC e Morro da Igreja com -2,3ºC.

A sensação térmica também foi marcante na serra catarinense, segundo o Ciran, variando entre -15 a -21ºC em São Joaquim e Urupema, ao máximo de 23ºC negativos em Bom Jardim da Serra (morro da Igreja). O forte vento de 63 km/h com a temperatura de -2.3ºC, resultou em sensação térmica extrema à pele exposta.

A próxima madrugada, segundo previsão do Ciran, promete mínimas abaixo das registradas nesta quinta, inclusive com expectativa de quebra de recorde para o mês de junho, podendo ocorrer geada também em boa parte do Estado, inclusive em áreas mais altas próximas ao Litoral.

Estiagem

Além das baixas temperaturas, Santa Catarina sofre também com a estiagem. A Defesa Civil estadual registra 148 municípios com decreto de situação de emergência por estiagem no Estado. Os últimos a decretarem foram Ermo e Siderópolis. Segundo dados da Defesa Civil, 789.330 pessoas já foram afetadas e foram causados R$ 715.144 milhões de prejuízo na agricultura e pecuária, conforme avaliação de danos de 140 municípios dos 148.