RS e SC registram temperaturas negativas na madrugada desta 3ª

PORTO ALEGRE - A madrugada desta terça-feira, 3, foi a mais fria do ano no Rio Grande do Sul. Levantamento da Metsul Meteorologia mostra que a temperatura caiu para abaixo de zero em pelo menos oito municípios do Estado. A mínima foi de 4,1 graus negativos em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra. Em pelo outras 24 cidades, a temperatura caiu para abaixo de 5 graus positivos. Houve formação de geada em diversos municípios. A próxima madrugada também será fria, mas não tanto quanto a desta terça-feira.

O Planalto Sul de Santa Catarina, mesma região geográfica dos Campos de Cima da Serra gaúchos, também enfrentou uma madrugada muito fria, com geadas. Citando dados do Climaterra e do Ciram, o levantamento da Metsul mostrou que a temperatura caiu para 5,6 graus abaixo de zero em Urupema, 5 graus abaixo de zero em Bom Jardim da Serra e 4 graus abaixo de zero em São Joaquim.