RS e SC registraram temperatura negativa nesta madrugada

PORTO ALEGRE - A madrugada desta quinta-feira, 28, foi fria no Sul do País, repetindo o padrão climático típico do inverno. Houve geada em diversas regiões do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No território gaúcho, a temperatura caiu para abaixo de zero pela 28ª vez em 2014.

O 8º Distrito de Meteorologia emitiu aviso informando que as condições para formação de geada permanecem na sexta-feira, mas limitadas a áreas isoladas dos Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul, e Planalto Sul, em Santa Catarina.

Os registros do Instituto Nacional de Meteorologia indicam que a geada desta quinta foi forte em Bom Jesus (RS), Cambará do Sul (RS) e São Joaquim (SC), moderada em Bagé (RS), Passo Fundo (RS), Santa Maria (RS) e Lages (SC) e fraca em Cruz Alta (RS) e Chapecó (SC). As temperaturas mínimas foram de 1,7 grau abaixo de zero em Lages (SC), 0,8 grau abaixo de zero em Bom Jesus (RS) e 1 grau (positivo) em São Mateus do Sul e General Carneiro (PR).