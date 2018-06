RS tem 11 municípios em estado de emergência Alegrete tornou-se nesta quarta-feira o 11º município do Rio Grande do Sul em estado de emergência devido aos estragos causado pela enchente na zona Sul do Estado. Mesmo que as chuvas dos últimos dias tenham sido escassas, o nível dos rios da região tenha baixado, 711 famílias, com 2,7 mil pessoas, ainda estão com suas casas encobertas total ou parcialmente pela água. A situação é mais crítica em Dom Pedrito, onde 450 famílias estão desabrigadas. O rio Santa Maria ainda está sete metros acima de seu leito, depois de ter subido 10 metros na segunda-feira. A maior parte das famílias perdeu móveis, roupas e alimentos armazenados, relata o cabo Cícero Dutra, da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Em Arroio Grande dez casas ficaram danificadas e terão de ser reformadas. Ao todo, a enchente atingiu 3 mil famílias. Cerca de 2,3 mil já conseguiram voltar ou iniciar a limpeza da casa para o retorno. Além de Alegrete, estão em situação de emergência Santa Vitória do Palmar, Pedro Osório, Cerrito (decretadas na terça-feira), Jaguarão, Cristal, Quaraí, Piratini, Rosário do Sul, Dom Pedrito e Arroio Grande.