RS tem 134 municípios em emergência por causa das chuvas

Embora as chuvas tenham dado trégua nesta quinta-feira, 3, continua a subir o número de municípios em emergência por causa dos efeitos do clima no Rio Grande do Sul. A Defesa Civil do Estado tinha 128 prefeituras nesta condição pela manhã e 134 ao final do dia. Na quarta, temporais com fortes ventos atingiram Caxias do Sul e cidades próximas, no nordeste do Estado, e Ijuí, no noroeste, além de outros municípios. Em Ijuí, 15 pessoas ficaram feridas em razão do temporal.

A prefeitura de Caxias do Sul registrou cerca de 150 casas destelhadas e danos a sete escolas municipais. Além das constantes chuvas em novembro, o Estado registrou maior frequência de tornados no segundo semestre do ano, conforme avaliação da Metsul Meteorologia.

O levantamento do fenômeno é feito a partir da destruição que ele provoca, medindo a extensão dos danos e suas características. Desde agosto, o órgão calcula que ao menos dez tornados atingiram o Estado. Em Venâncio Aires, na região central, a Metsul considera provável que tenha havido tornado na quarta.

O Rio Grande do Sul está localizado em uma região propícia a tempestades severas, explica a Metsul, pois recebe ar quente e úmido da Amazônia e ar polar da Antártida. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, nesta sexta o tempo deve ficar parcialmente nublado no Estado.