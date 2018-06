RS volta a registrar temperaturas negativas

PORTO ALEGRE - A sexta-feira, 14, está sendo mais um dia de temperaturas baixas no Rio Grande do Sul, mas a massa de ar frio que está sobre o Estado vem perdendo força, o que faz com que os termômetros fixem marcas mais amenas em todas as regiões. Assim como o amanhecer de quinta, nesta sexta houve geada e as temperaturas ficaram negativas, mas com menos intensidade: a mínima ocorreu em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, onde fez -4,8°C.

A previsão para o fim da sexta-feira é de mais uma noite fria, mas não tanto quanto as duas anteriores. O ar seco frio se desloca e pode até chover em alguns pontos do norte e noroeste gaúcho, próximo à divisa com Santa Catarina.

A instabilidade ganha força no sábado. "A metade norte do Estado deve ter muitas nuvens e chuva em vários pontos durante o dia. Na metade sul, o tempo seco predomina, o que fará com que a madrugada seja ainda muito fria no sul gaúcho e na região de fronteira com o Uruguai. Há incerteza de prognóstico para a região central do Estado, o que inclui Porto Alegre", explica o meteorologista Luiz Fernando Nachtigall, da empresa de meteorologia MetSul.

No sábado, a capital terá mais nuvens. No domingo, o sol vai aparecer com nuvens na maioria das regiões, mas no leste gaúcho ainda ocorrerão períodos de maior nebulosidade com chance de instabilidade. Para a próxima semana, a previsão é de predomínio do tempo seco e temperaturas em elevação.