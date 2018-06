Rua dos Pinheiros será liberada nesta sexta-feira A rua dos Pinheiros, interditada desde julho do ano passado para início da construção da estação Fradique Coutinho da linha 4 do metrô, será liberada a partir desta sexta-feira, 21, conforme informou a Secretaria dos Transportes do Governo do Estado de São Paulo. As obras prosseguirão no subsolo da rua até 2008, a partir de duas entradas localizadas nas laterais da via, sem prejudicar o tráfego e os lojistas. Segundo a secretaria, a estação Fradique Coutinho deverá entrar em funcionamento na segunda fase de operação da Linha 4, em 2012. A primeira etapa da nova linha deverá iniciar operação em dezembro de 2008, entre Vila Sônia e Luz, com as seis estações prioritárias: Luz, República, Paulista, Faria Lima, Pinheiros e Butantã. A segunda etapa inclui, além da estação Fradique Coutinho, as estações Higienópolis, Oscar Freire, Morumbi e Vila Sônia. Corrigida em 19 de julho