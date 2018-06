Rua é interditada no centro de SP após curto-circuito Um curto-circuito na fiação subterrânea da Eletropaulo na Rua Sete de Abril, na República, região central de São Paulo, deixou 19 imóveis sem energia, na tarde desta quinta-feira, 22. O incidente foi numa caixa com ligações de baixa tensão. Os funcionários da empresa tiveram de drenar a água que estava na caixa por 20 minutos, para então solucionar o problema. De acordo com a Eletropaulo, o fornecimento para trechos das ruas Sete de Abril e Doutor José de Barros ficou suspenso entre 17h17 e 17h19. A caixa foi substituída. Devido ao problema, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou a via entre a Praça da República e a Rua Xavier de Toledo, das 13h15 às 17h50.