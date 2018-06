Ruas do entorno de restaurante que explodiu continuam interditadas no Rio

SÃO PAULO - Algumas ruas do centro do Rio permaneciam interditadas na manhã desta sexta-feira, 14, após uma explosão ocorrida em um restaurante, no começo da manhã de ontem. As interdições seguem até o final do trabalho das equipes envolvidas. Três pessoas morreram e 17 ficaram feridas no acidente.

Segundo o Centro de Operações do Rio, a Rua Visconde de Rio Branco (na altura da Praça Tiradentes), Rua da Carioca, Rua da Assembleia (a partir da Avenida Rio Branco), Avenida República do Paraguai (em frente à Rua Evaristo da Veiga, em direção à Rua da Carioca), estavam fechadas ao tráfego. As linhas de ônibus que passam nas vias interditadas estão sendo desviadas.

O prédio da Rua Visconde de Rio Branco está interditado preventivamente para avaliação técnica mais detalhada dos engenheiros da Defesa Civil. A construção está sendo escorada para que não haja risco de desabamento.

Feridos. Das 17 pessoas que ficaram feridas, 13 já receberam alta, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil.

Das quatro pessoas ainda internadas, três estão em estado grave - duas no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, e a outra no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.