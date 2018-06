Ruas na zona sul de SP serão interditadas para obras da linha 2 do Metrô Duas ruas na região do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, serão interditadas neste sábado (19) para obras da linha 2 do Metrô. Segundo informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a Rua Saioá será totalmente interditada, no trecho entre a Avenida Doutor Ricardo Jafet. Já na Rua Nova Louzã, a interdição será parcial entre as ruas Saioá e Professor Silvia de Melo. Como alternativa, os veículos que utilizam a Rua Saioá deverão entrar à direita na Rua Engenheiro Guilherme Winter, à direita na Rua Breno Ferraz do Amaral, à esquerda na Rua Martinho da Silva, à esquerda na Rua Adib Miguel Haddad, à direita na Rua Domingos Ferreira, alcançando a Rua Vergueiro e o seu trajeto normal. A previsão é de que as interdições deverão estender-se por 40 dias.