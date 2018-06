Ruído de celular leva polícia a assaltantes A chamada para um telefone celular ajudou policiais militares a encontrar um assaltante que se escondia com os comparsas num matagal do Parque Santos Dumont, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Horas antes, nesta quarta-feira à noite, segundo os PMs, eles haviam assaltado um sítio e fugido em dois carros, um deles roubado. Janderson Alves da Silva, de 35 anos, morreu na troca de tiros. Os outros fugiram. Quando os policiais militares entraram na mata, o aparelho celular de um dos assaltantes tocou. Ao segundo toque, Silva se levantou atirando, e os PMs revidaram. O rapaz caiu e teria sido socorrido, mas morreu. A polícia apreendeu as armas dos PMs e pediu exame residuográfico das mãos deles e de Silva. Também solicitou uma perícia do local.