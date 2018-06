Ruptura de cabo deixa Embratel sem sinal A ruptura de um cabo óptico na cidade de Mairinque, no interior de São Paulo, por volta das 8 horas desta quinta-feira, 31, interrompeu os serviços de telefonia e internet da Embratel em algumas cidades das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País. Em comunicado oficial, a empresa informou a ruptura do cabo na rota São Paulo/Curitiba foi "motivada por ações de terceiros". "A Embratel pede desculpas aos seus clientes pelos transtornos causados, e informa que está se empenhando ao máximo para recuperar, o mais rápido possível, os circuitos atingidos". A previsão é de que os serviços sejam restabelecidos nesta tarde.